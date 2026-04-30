Entwickler Spiders muss schliessen

Das Entwicklerstudio Spiders muss schliessen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Nachdem der Mutterkonzern Nacon bereits im Februar Insolvenz angemeldet hatte, musste nun also das in deren Besitz befindliche Entwicklerstudio Spiders die Pforten dicht machen. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Zunächst einmal möchten wir uns für die Stille im letzten Monat entschuldigen – es ist schon eine Weile her. Wir kommen gleich zur Sache, damit ihr nicht im Ungewissen bleibt: Nach einer langen Zeit ohne klare Antworten haben wir nun die Bestätigung erhalten, dass Spiders liquidiert wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Unternehmen als Ganzes nicht mehr existiert. Wir werden unsere Aktivitäten sofort einstellen. Die geplanten herunterladbaren Inhalte für GreedFall: The Dying World werden noch über Nacon veröffentlicht, und dann – nun ja, das war’s dann. Es tut uns leid, dass es so weit gekommen ist, und wir möchten jedem einzelnen von euch für eure Unterstützung in den vergangenen Jahren danken. Falls ihr Fragen habt oder Probleme mit euren Spielen auftretet, wendet euch bitte direkt an Nacon, da wir nicht mehr in der Lage sein werden, zu antworten."

Spiders wurde 2008 gegründet und hatte seinen Sitz in Paris.