Elgato veröffentlicht neue Webcam

Elgato präsentierte heute Facecam 4K, die jüngste Ergänzung seiner Webcam-Serie. Dank eines starken Sensors und eines fortschrittlichen Bildprozessors zeichnet Facecam 4K Ultra-HD-Video mit 60 Bildern pro Sekunde auf – doppelt so viele wie vergleichbare Webcams. Mit der Software Camera Hub können Content Creator ihren Look mithilfe DSLR-vergleichbarer Einstellungen sowie einer Palette filmischer Effekte, wie LUTs, optimieren. Zudem ist Facecam 4K die erste Webcam, die Objektivfilter wie in Fotografie und Film unterstützt und damit neue kreative Horizonte eröffnet. Mit Ergebnissen, die vielen Profikameras Konkurrenz machen, beweist Facecam 4K, dass eindrucksvolles Video keine aufwendige Ausrüstung mehr erfordern.

"Bereits 2022 haben wir die weltweit erste 4K60-Webcam entwickelt. Facecam 4K führt diese technologische Tradition weiter: Bessere Bildqualität, mehr kreative Kontrolle – und das zu einem Preis, den sich deutlich mehr Menschen leisten können. Was früher tausende Euro an Kamera-Equipment kostete, sitzt jetzt bequem auf Ihrem Monitor."

Julian Fest, General Manager von Elgato

4K ist nicht gleich 4K

Im Inneren der Facecam 4K durchläuft das Licht eine Kette professioneller Komponenten und wird nach wenigen Millisekunden als veredeltes Video ausgegeben.

Zunächst passiert es die Prime Lens, die bis zu 1,2 m Distanz gestochen scharf abbildet und ein Sichtfeld von 90 Grad bietet. Ein Sony Starvis 2-Sensor im Format 1/1,8" erfasst das Bild und wandelt es in ein elektrisches Signal mit aussergewöhnlicher Detailgenauigkeit und Farbtiefe. Ein hochmoderner Bildprozessor übernimmt anschliessend Aufgaben wie Encoding und Rauschunterdrückung und verwandelt die Rohdaten in hochwertiges Video. Die Übertragung erfolgt ohne Kompression, sodass jedes Detail erhalten bleibt und die Latenz minimal ist. Da in jedem Verarbeitungsschritt höchste Qualität sichergestellt wird, liefert Facecam 4K ein Bild, das auf jedem Bildschirm beeindruckt – selbst stark vergrössert oder auf Grossbildfernsehern.

Mehr als nur Hardware

Die Camera Hub Software hebt die Facecam 4K von hervorragend auf aussergewöhnlich und ermöglicht Creatorn, den gewünschten DSLR-Look zu erzielen.

Dank manueller Einstellungen für ISO und Verschlusszeit können Sie die Belichtung präzise steuern wie bei einer Profikamera. Die PTZ-Steuerung erlaubt freies Schwenken und Neigen der Szene und anschliessendes digitales Zoomen – bei beeindruckender Bildschärfe. Integrierte LUTs erleichtern professionelles Color Grading mit kuratierten Voreinstellungen und einer stetig wachsenden Bibliothek im Elgato Marketplace. Nutzerinnen und Nutzer einer NVIDIA RTX-GPU können darüber hinaus realistische Hintergrundunschärfe hinzufügen, um die charakteristische Tiefenwirkung einer DSLR zu erzielen. Weitere Funktionen wie erweiterte Rauschunterdrückung und HDR runden das umfassende Toolset ab, das bei Webcams nur selten anzutreffen ist.

Mit nur wenigen Anpassungen schöpfen Sie das volle Potenzial der Facecam 4K aus und erzielen Ergebnisse, die vielen Profikameras ebenbürtig sind – jedoch zu einem Bruchteil der Kosten.

Filter erobern die Webcam

Objektivfilter sind seit über einem Jahrhundert unverzichtbare Werkzeuge in Film und Fotografie. Facecam 4K bringt diese Fähigkeit nun für Webcams und unterstützt Filter mit 49 mm Durchmesser. Erstmals lassen sich damit filmische Effekte wie Diffusion oder Sternen-Flare erzeugen oder Spiegelungen auf Brillengläsern mittels CPL-Filtern verringern. Von Streifeneffekten bis zu extremen Nahaufnahmen eröffnen Filter ein kreatives Spektrum, das zuvor Profikameras vorbehalten war.

Zur Markteinführung legt Elgato jeder Bestellung über den Web-Store einen CPL-Filter kostenlos bei. Darüber hinaus können Sie jeden 49-mm-Filter verwenden, den Sie bereits besitzen oder separat erwerben.