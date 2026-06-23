Kingdom Hearts Collection I - III: Downloadumfang der Switch-2-Versionen

Im Oktober können wir bekanntlich die "Kingdom Hearts Collection I - III" in Angriff nehmen. Jetzt wissen wir auch schonmal, wieviel Platz wir dafür auf der Switch 2 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

Besagte Angaben sind dem eShop von Nintendo zu entnehmen. Demnach belegt die "Kingdom Hearts Collection I - III" auf Nintendos aktueller Hybridkonsole genau 126,3 GB. Die drei enthaltenen Spiele haben folgenden Downloadumfang:

Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 Remix: 54,2 GB

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue: 26,9 GB

Kingdom Hearts III + Re Mind: 45,2 GB

Erfahrungsgemäss sollten sich die anderen Versionen der "Kingdom Hearts Collection I - III" in einem ähnlichen Rahmen bewegen, aber dazu gibt es noch keine offiziellen Zahlen. Warten wir also mal ab.

Die "Kingdom Hearts Collection I - III" erscheint am 8. Oktober für PS5, Xbox Series X und Switch 2.