Studio Fizbin schliesst bald

Auch heute erreicht uns leider eine traurige Meldung über Umstrukturierungen in der Videospielbranche. Diesmal ist Studio Fizbin davon betroffen.

Das in Ludwigsburg ansässige Studio wird demnach nach rund 14 Jahren aufgrund der finanziellen Krise des Mutterkonzerns Thunderful Group abgewickelt und schliesst im Frühjahr nach der Veröffentlichung von "Reignbreaker" für den PC die Pforten. Thunderful hatte zuvor bereits mit drastischen Kostensenkungen auf starke finanzielle Verluste und einen kräftig gesunkenen Aktienkurs reagiert.

Das im Jahr 2011 gegründete Studio, bekannt für Titel wie "The Inner World" und "Say No More!", erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter etwa den Deutschen Computerspielpreis.