9 Years of Shadows auch für PlayStation & Xbox

Publisher JanduSoft und Entwickler Halberd Studios kündigen "9 Years of Shadows" auch für PlayStation und Xbox an. Ein Releasefenster dafür gibt es auch bereits.

Demnach wird "9 Years of Shadows" im Laufe des zweiten Quartals auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eineinhalb Minuten lang auf die Umsetzungen des Metroidvanias ein.

In "9 Years of Shadows" begibt sich die Kriegerin "Europa" auf eine Reise, um die Dunkelheit, welche die Welt seit neun Jahren umhüllt, zu vertreiben und die Farben zurückzubringen. Begleitet von ihrer geisterhaften Freundin Apino, kämpft sie sich dabei durch die Burg Talos, wo der Fluch seinen Ursprung hat. Für genug Spannung sollte also gesorgt sein.

"9 Years of Shadows" ist bereits für Switch und den PC erhältlich.