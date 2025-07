9 Years of Shadows für PlayStation & Xbox terminiert

Publisher JanduSoft und Entwickler Halberd Studios haben "9 Years of Shadows" auch für PlayStation und Xbox terminiert. Dabei ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

So ist "9 Years of Shadows" schon am 31. Juli auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

In "9 Years of Shadows" begibt sich die Kriegerin "Europa" auf eine Reise, um die Dunkelheit, welche die Welt seit neun Jahren umhüllt, zu vertreiben und die Farben zurückzubringen. Begleitet von ihrer geisterhaften Freundin Apino, kämpft sie sich dabei durch die Burg Talos, wo der Fluch seinen Ursprung hat. Für genug Spannung sollte also gesorgt sein.

"9 Years of Shadows" ist bereits für Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.