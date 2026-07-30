Snail Games enthüllt 9 Yin Sutra: Immortal

Snail Games USA stellt das kommende, vom alten China inspirierte Open-World-Cultivation-Sandbox-Spiel "9 Yin Sutra: Immortal" vor. Der Titel feiert sein Debüt auf der ChinaJoy und lässt euch eine mit der Unreal Engine 5 erstellte Welt betreten, in der ihr überleben, bauen und erkunden müsst. Meistert mystische Runen, schmiedet Artefakte und ebnet euren eigenen Weg zur Unsterblichkeit an der Seite von Kultivierern aus der ganzen Welt.

In "9 Yin Sutra: Immortal" begebt ihr euch auf eine Reise der Transzendenz auf der Suche nach ewigem Leben. Erkundet ein über 1'600 Quadratkilometer grosses Gebiet zwischen Himmel und Erde, in dem Schöpfungen aus verschiedenen kulturellen Traditionen koexistieren. Fliegt auf einem fliegenden Schwert in den Himmel, überquert Wolkenmeere, beobachtet himmlische Phänomene und blickt aus den Himmeln auf die sterbliche Welt hinab.

Auf eurer Suche nach Erleuchtung müsst ihr lernen, durch ein flexibles Veredelungssystem Artefakte zu schmieden, Elixiere zu brauen und Talismane herzustellen. Formt Runen durch Beschwörungen und graviert sie auf fast alles, um gewöhnlichen Gegenständen talismanische Kraft zu verleihen. Auf dieser spirituellen Ebene kann sich das Grosse im Kleinen verbergen und das Kleine das Grosse enthalten. Erweckt räumliche Künste durch den göttlichen Sinn, verkleinert und lagert fast alles, von grossen Sektengebäuden bis hin zu Nadeln, Fäden und Samen, in einem Raum, der in eure Handfläche passt.

Dank plattformübergreifendem Fortschritt könnt ihr eure Reise überall fortsetzen, wo ihr spielt. Trefft andere Kultivierer aus der ganzen Welt, um über das Dao zu diskutieren und nach ewigem Leben zu suchen. Entdeckt verborgene Reiche, nutzt seltene Gelegenheiten, entschlüsselt alte Runen und veredelt Schätze.

In einer Welt, in der Gefahr und Glück Seite an Seite existieren, wie weit werdet ihr gehen, um das Geheimnis der Unsterblichkeit zu lüften?