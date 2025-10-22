Heroes of Newerth Reborn endlich verfügbar

Nachdem „DotA Allstars“ als Warcraft 3-Mod für Furore gesorgt hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis daraus ein eigenständiges Spiel entstehen würde. Tatsächlich folgten mit „League of Legends“, „Dota 2“ und „Heroes of Newerth“ gleich drei Titel, die alle den Anspruch erhoben, als bestes MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) zu gelten. Nun ist „Heroes of Newerth“ in einer Reborn-Fassung zurück auf der Bildfläche erschienen, nachdem das Original vor einigen Jahren in der Versenkung verschwand.

Neue Engine, bekannte Entwickler und grosse Ambitionen: „Heroes of Newerth Reborn“ will sich erneut als MOBA-Alternative zu den bekannten Genrevertretern etablieren. Spielerisch soll sich der Titel eng am Original orientieren, bringt jedoch auch einige Neuerungen mit sich. So können Spieler etwa auf einen Raben zurückgreifen, der zusätzliche Sicht auf der Karte gewährt, während zum Start über 80 Charaktere zur Auswahl stehen sollen. Was genau die Fans noch erwartet, möchte Entwickler Kongor Studios allerdings vorerst nicht verraten.

Immerhin müssen sich Interessierte nicht mehr allzu lange gedulden, bis sie selbst Hand anlegen dürfen: Eine offene Beta wurde für den 11. November angekündigt.