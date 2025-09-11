Machine Games: Sahen Wolfenstein immer als Trilogie

Nachdem das in Schweden ansässige Machine Games erfolgreich "Indiana Jones" in die Welt der Videospiele umsetzte, ist es nun bereit, sich wieder den eigenen Wurzeln zu widmen. In einer Dokumentation von 'No Clip' hat der Chef des Studios Jerk Gustafsson nämlich durchblicken lassen, dass eine Rückkehr zum "Wolfenstein"-Franchise eher früh als spät gewünscht wird.

Wir erfahren, dass sich das Team von Machine Games "Wolfenstein" immer als eine Trilogie ausgemalt hat und die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt worden ist:

„Wir haben das immer als Trilogie gesehen. Diese Reise für BJ [Blazkowicz] – selbst in den ersten Wochen bei id, als wir New Order entworfen haben, hatten wir bereits einen Plan für mindestens diesen Charakter, was im zweiten Teil passieren würde und was im dritten Teil passieren würde. Das ist wichtig zu erwähnen, denn – zumindest hoffe ich das – wir sind mit Wolfenstein noch nicht fertig. Wir haben noch eine Geschichte zu erzählen.“

Seit dem letzten Hauptableger der "Wolfenstein"-Reihe, "The New Colossus", sind mittlerweile acht Jahre vergangen.