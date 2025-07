Need for Speed: Rivals: Server werden bald abgeschaltet

Electronic Arts kündigt an, dass die Server von "Need for Speed: Rivals" bald abgeschaltet werden. Ein konkretes Datum dafür gibt es bereits.

So werden die Server von "Need for Speed: Rivals" am 7. Oktober abgeschaltet. Online-Rennen und die Nutzung sonstiger Online-Funktionen sind danach nicht mehr möglich.

Be "Need for Speed: Rivals" handelt es sich um ein Rennspiel, das im fiktiven Redview County angesiedelt ist und eine konstante Rivalität zwischen Rennfahrern und Polizisten darstellt. Wir können darin zwischen den Rollen des Racers oder Cops wählen, wobei jede Seite individuelle Herausforderungen, Belohnungen und technologische Ausrüstung bietet. Der Titel zeichnet sich durch eine offene Welt, spannende Verfolgungsjagden und eine Vielzahl von Individualisierungsmöglichkeiten für Fahrzeuge aus.

"Need for Speed: Rivals" erschien im November 2013 für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und den PC.