Leak! Madden NFL 25 kommt offenbar im August

Einmal mehr haben die Leaker zugeschlagen und dieses Mal hat es "Madden NFL 25" erwischt. Dieses scheint nun bereits am 16. August 2024 im Handel zu erscheinen.

So wie jedes Jahr eine Fussballsimulation von Electronic Arts veröffentlicht wird, so erscheint auch ein neues Football-Spiel im jährlichen Turnus. Obwohl bislang kaum Informationen über den nächsten Ableger der Madden-Reihe bekannt ist, stellt nun der bekannte Leaker und Insider Billbil-kun die These auf, dass "Madden NFL 25", übrigens nicht zu verwechseln mit der Ausgabe zum 25. Jährigen Jubiläum, am 16. August für alle gängigen Plattformen erscheinen soll.

Nebst Verkaufstermin hat Billbil-kun zudem verraten, dass einmal mehr das vormals als EA Tiburon bekannte Entwicklerstudio EA Orlando als Entwickler fungiert. Darüber hinaus soll es "Madden NFL 25" in zwei unterschiedlichen Varianten zum Kauf geben: Standardt und Deluxe, wobei die letzter um die 100 US-Dollar kosten soll.

Natürlich sind die Informationen mit Vorsicht zu geniessen - eine offizielle Stellungnahme von Electronic Arts steht noch aus.