Baldige Entlassungen bei Turn 10?

Aktuell mehren sich die Gerüchte über einen baldigen Stellenabbau bei Turn 10. Wir fassen die aktuelle Lage für euch zusammen und geben eine Wasserstandsmeldung ab.

So hatten wir ja bereits mehrfach davon berichtet, dass bei Microsoft offenbar erneut grössere Umstrukturierungen und Entlassungen ins Haus stehen, eventuell sogar schon in dieser Woche. Jetzt vermeldet The Verge ergänzend, dass hiervon auch die renommierten Turn 10 Studios betroffen sein sollen. Microsoft hat dies bisher noch nicht bestätigt oder überhaupt kommentiert.

Die Turn 10 Studios wurden im Jahr 2001 gegründet und haben ihren Sitz in Redmond (Washington). Im Jahr 2014 hatte man nach offiziellen Angaben rund 100 Angestellte. Der Entwickler ist für die "Forza"-Reihe bekannt.