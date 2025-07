Keine Entlassungen bei Techland

In einer ausgesprochen turbulenten Woche für die Videospielbranche wurden auch bei Techland zwei Projekte gestrichen. Jetzt hat man dort jedoch klargestellt, dass dadurch keine Stellen weggefallen sind.

Konkret sagte nämlich ein Sprecher von Techland zu dem Thema:

"Die Entwicklung von Spielen verläuft nie geradlinig, und manchmal sind neue Ansätze erforderlich, um grossartige Spiele zu entwickeln. Wichtig ist hier, dass keine der gemeldeten Änderungen zu einem Personalabbau geführt hat. Die Entwickler wurden zu anderen Projekten versetzt und arbeiten an einer Reihe von Spielen in unserer Pipeline. Unser Hauptaugenmerk liegt im Moment auf der Veröffentlichung von Dying Light: The Beast für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Nach der Veröffentlichung von Dying Light: The Beast werden wir zu gegebener Zeit mehr über zukünftige Titel verraten."