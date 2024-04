Entlassungen bei Pieces Interactive

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist Pieces Interactive davon betroffen.

Beschreibung

Von offizieller Seite aus gibt es bisher noch kein Statement zu den Umstrukturierungen bei Pieces Interactive. Der Umfang ist ebenfalls noch unklar. In den sozialen Medien wurde sich von Mitarbeitern aber bereits entsprechend geäussert oder nach einer neuen Stelle gefragt.

Die jetzigen Entlassungen haben zudem nichts mehr mit den Umstrukturierungen bei der Embracer Group zu tun. Diese wurden nämlich bekanntlich Ende März abgeschlossen.

Pieces Interactive wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Sitz im schwedischen Skovde. Dort entstand etwa die "Titan Quest"-Reihe oder kürzlich erst die Neuauflage von "Alone in the Dark".