Pieces Interactive geschlossen

Nachdem es dort bereits Ende April zu Entlassungen gekommen war (unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), hat die Embracer Group den Entwickler Pieces Interactive jetzt sogar komplett geschlossen. Das bedeutet das Aus nach rund 17 Jahren.

Pieces Interactive war 2007 gegründet und etwa zehn Jahre später von der Embracer Group übernommen worden. Das Studio hatte seinen Sitz im schwedischen Skovde. Zuletzt entstand dort die Neuauflage von "Alone in the Dark", welche aber leider kommerziell hinter den Erwartungen zurückblieb. Ein kurzer Text auf der offiziellen Website würdigt noch einmal die Geschichte von Pieces Interactive.

Abseits des Remakes von "Alone in the Dark" war Pieces Interactive vor allem für seine Arbeiten an diversen Teilen von "Titan Quest" bekannt.