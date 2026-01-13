The Division: Definitive Edition geplant?

Es könnte sein, dass Ubisoft die Veröffentlichung einer Definitive Edition von "The Division" plant. Zumindest wurde diesbezüglich jetzt ein erstes Anzeichen gesichtet, das Hoffnung macht.

So schreibt der User Okami13 bei X (ehemals Twitter), dass er Werbeplakate des unangekündigten Spiels in Japan gesehen hat. Nähere Details dazu gibt es noch nicht und Ubisoft hat sich bisher auch nicht offiziell zu dem Thema geäussert. Besagte Definitive Edition von "The Division" könnte theoretisch das Hauptspiel und alle Erweiterungen enthalten.

Okami13 verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass noch in dieser Woche eine 10th Anniversary Commemorative Premiere ansteht. Hier könnte ja eine entsprechende Ankündigung erfolgen.

"The Division" erschien am 8. März 2016 für PS4, Xbox One und den PC.