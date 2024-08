Ready at Dawn geschlossen

Aktuell mehren sich die Berichte, wonach Meta das Studio Ready at Dawn mit sofortiger Wirkung geschlossen hat. Bereits im letzten Jahr war es dort zu einem signifikanten Stellenabbau gekommen.

Durch die jetzige Schliessung verlieren die restlichen rund 50 Angestellten von Ready at Dawn ihre Jobs. Hauptgrund für die Massnahme ist natürlich das Geld, denn Meta musste kürzlich erst hohe Verluste für seine VR-Abteilung vermelden und bleibt somit im geplanten Budget. Gleichzeitig gibt man an, somit langfristiger in der VR-Entwicklung bleiben zu können. Meta hatte Ready at Dawn im Jahr 2020 übernommen.

Ready at Dawn wurde 2003 von ehemaligen Mitarbeitern von Naughty Dog und Blizzard gegründet. Nachdem man etwa dafür verantwortlich war, die "God of War"-Serie auf die PSP zu portieren, wurde im Jahr 2015 mit "The Order: 1886" das erste eigene Projekt veröffentlicht. Danach wandte man sich verstärkt dem VR-Bereich zu und stellte etwa "Lone Echo" auf die Beine.