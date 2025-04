Update für Lords of the Fallen verfügbar

CI Games und Hexworks geben bekannt, dass Update 2.0 für "Lords of the Fallen" erschienen ist. Praktischerweise erfahren wir auch, was sich damit ändert.

Die Entwickler bezeichnen Update 2.0 für "Lords of the Fallen" quasi als definitive Version des Action-Rollenspiels. Demnach wird hier in vielen Bereichen noch einmal Feinpolitur betrieben. So gibt es nun etwa einen sogenannten Friend's Pass und der Waffenklang sowie der Charaktereditor wurden komplett überarbeitet. Sämtliche Informationen dazu können wir den offiziellen englischen Patchnotes entnehmen.

Wir schlüpfen in "Lords of the Fallen" in die Rolle eines sogenannten „Dark Crusaders“ und kämpfen uns sowohl durch die Welt der Lebenden als auch durch die der Toten, um die Wiederauferstehung des Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dazu können wir aus sieben Klassen wählen und mit Hilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und her reisen, um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen und unser Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

"Lords of the Fallen" erschien am 13. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.