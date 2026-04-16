Die Rückkehr einer Legende

Plaion Replai bringt rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft am 12. November 2026 das NeoGeo AES+ auf den Markt. Die Neuauflage der 24-Bit-Konsole erscheint passend zum 35-jährigen Jubiläum des Originals, das damals durch die identische Technik zum Arcade-System SNK MVS bekannt wurde.

Authentische Hardware statt Emulation

Das NEOGEO AES+ ist keine Mikrokonsole. Anstelle von Emulation kommen ASICs zum Einsatz, um die Hardware originalgetreu nachzubilden. Dadurch könnt ihr sogar eure alten Original-Cartridges verwenden. Für moderne Bildschirme bietet das System neben dem klassischen AV-Ausgang einen HDMI-Anschluss mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Über ein BIOS und DIP-Schalter an der Unterseite könnt ihr Einstellungen wie die Sprache oder den Anzeigemodus anpassen sowie die Hardware übertakten. Highscores werden nun dauerhaft gespeichert.

Spiele und Zubehör

Zum Start erscheinen zehn Klassiker auf Cartridges:

Metal Slug

The King of Fighters 2002

Garou: Mark of the Wolves

Big Tournament Golf

Shock Troopers

Samurai Shodown V Special

Pulstar

Twinkle Star Sprites

Magician Lord

Over Top

Zusätzlich bietet euch Plaion Replai diverses Zubehör an. Der Arcade-Stick ist eine Nachbildung des Originals und lässt sich kabelgebunden oder kabellos nutzen. Auch ein Gamepad und eine aktualisierte Speicherkarte, die ohne Knopfzelle auskommt, sind verfügbar.

Editionen und Preise

Ihr habt die Wahl zwischen zwei Varianten:

Standard Edition (199,99 €): Enthält die Konsole, ein Netzteil, ein HDMI-Kabel und einen Arcade-Stick.

Enthält die Konsole, ein Netzteil, ein HDMI-Kabel und einen Arcade-Stick. 35th Anniversary Edition (299,99 €): Dieses Bundle ist in Weiss gehalten und umfasst zusätzlich zum Standard-Lieferumfang einen kabellosen Arcade-Stick, die Speicherkarte sowie die exklusive weisse Metal Slug-Cartridge.

Laut Ben Jones von Plaion Replai ist das Ziel, euch das originale Arcade-Erlebnis in einer Qualität und zu einem Preis anzubieten, der für alle zugänglich ist.