GTA Online: Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag

Die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in "GTA Online" bescheren euch diese Woche 4x GTA$ und RP in allen Landrennen und eine grosse Auswahl an Rabatten auf Fahrzeuge, Kleidung, Accessoires, Immobilien und mehr.

Und: mit dem Freiheitsstatute-Fischerhut auf dem Kopf könnt ihr den Geist der Unabhängigkeit förmlich spüren. Ihr erhaltet ihn kostenlos fürs Spielen in dieser Woche.

Die Highlights der Woche