Diese Woche in GTA Online

Ab sofort könnt ihr die brandneue Community-Rennserie ausprobieren. Sie bietet einen Mix aus den allerbesten Strecken, die von der talentierten Creator-Community in GTA Online erstellt wurden. Es lohnt sich sogar mehrfach, denn ihr erhaltet 3x Boni die ganze Woche lang.

Zudem: Der Sportwagen Dewbauchee Rapid GT X aus Money Fronts ist diese Woche 20% günstiger zu haben. Das passende neue Streifenmuster-Design ist zudem bei jeder Autorwerkstatt erhältlich.

Highlights der Woche

-** 3x GTA$ und RP in der neuen Community-Rennserie**, die einige der besten von Spielern erstellten Strecken aus der Creator-Community umfasst - 3x GTA$ und RP für Madrazo-Kontaktmissionen - 2x GTA$ und RP für Madrazo-Mordaufträge und Autowerkstatt-Kundenaufträge - 100'000 GTA$ als Bonus für den Abschluss von drei Madrazo-Mordaufträgen - 30% Rabatt auf die Hands-On-Waschanlage - Diese Woche in Simeons Ausstellungsraum bei Premium Deluxe Motorsport: Lampadati Michelli GT, Vapid Peyote Gasser, Vulcar Fagaloa, Karin 190z, Dinka Enduro - Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Dewbauchee Rapid GT X, Benefactor Vorschlaghammer - Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Übermacht Sentinel XS - Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Enus Cognoscenti, Albany Roosevelt, Dinka Jester - Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet in den Top 5 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Declasse Drift Tampa - Der Hauptpreis am Glücksrad: Karin Boor - Fahrzeugrabatte: 20% auf den Dewbauchee Rapid GT X (erhältlich mit dem neuen Streifenmuster-Design), 40 % auf den bewaffneten Buckingham Conada, den Buckingham SuperVolito, den Enus Paragon S, den Buckingham Miljet, den Karin Everon, den Pegassi Tempesta und den Bravado Gauntlet Classic - Rabatte beim Waffentransporter: 30% Rabatt auf das Militärgewehr und (nur mit GTA+) auf den Elektroschocker

Für Mitglieder bei GTA+: Holt euch den Bravado Buffalo EVX (Muscle-Car) kostenlos im Vinewood Car Club, die neuen Chamäleon-Lackierungen „hellblaue Perle“, den blauen Manor-Hoodie und die -Shorts – und vieles mehr