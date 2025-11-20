Diese Woche in GTA Online

Wenn ihr diese Woche den Diamond-Casino-Raubüberfall abschliesst, erhaltet ihr das Doppelte an Beute. Für Mitglieder bei GTA+ lohnt sich das noch mehr, denn sie finden garantiert Diamanten im Tresor. Passenderweise sind Spielhallen diese Woche im Angebot.

Schliesst alle drei "Neue Einträge"-Missionen ab und erreicht damit die Stufe „Gold“ des neuen VIP-Programms von Prix Luxury und schaltet so einen Rabatt in Höhe von 2'000'000 GTA$ auf neue Immobilien von Prix Luxury frei, die im Dezember erscheinen.

Die Highlights der Woche

2x GTA$ und RP auf das Finale des Diamond-Casino-Raubüberfalls , Casino-Storymissionen, Casinoarbeit, in der Community-Rennserie und für „Neue Einträge“-Missionen Dreifache Belohnungen für Open-Wheel-Rennen

, Casino-Storymissionen, Casinoarbeit, in der Community-Rennserie und für „Neue Einträge“-Missionen Dreifache Belohnungen für Open-Wheel-Rennen 30 % Rabatt auf Spielhallen sowie auf ihre Verbesserungen und Anpassungen

sowie auf ihre Verbesserungen und Anpassungen Kostenloses Casino-Master-Penthouse

Doppelte Tagesmenge an Jetons

Rabatte beim Waffentransporter: Kostenloser Baseballschläger, 50 % Rabatt auf das schwere Gewehr und (nur mit GTA+) 30 % auf das Militärgewehr

Kostenloser Baseballschläger, 50 % Rabatt auf das schwere Gewehr und (nur mit GTA+) 30 % auf das Militärgewehr Fahrzeugrabatte: 30 % auf den RUNE Zhaba, den Invade-and-Persuade-Panzer, den Maxwell Vagrant, den Karin Sultan Classic, den Karin Sultan RS Classic, den Dinka Blista Kanjo, den HVY Insurgent Pick-up, den Imponte Arbiter GT, den Maibatsu Penumbra FF, den Albany V-STR, den Vulcar Warrener HKR, die Declasse Mamba, den Lampadati Tropos Rallye, den Dinka Vindicator und den BF Surfer Custom

30 % auf den RUNE Zhaba, den Invade-and-Persuade-Panzer, den Maxwell Vagrant, den Karin Sultan Classic, den Karin Sultan RS Classic, den Dinka Blista Kanjo, den HVY Insurgent Pick-up, den Imponte Arbiter GT, den Maibatsu Penumbra FF, den Albany V-STR, den Vulcar Warrener HKR, die Declasse Mamba, den Lampadati Tropos Rallye, den Dinka Vindicator und den BF Surfer Custom Für Mitglieder bei GTA+: GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist ab sofort in der Spielebibliothek von GTA+ enthalten, den Sportwagen Enus Paragon S im 76-Tarnmuster-Design gibt es kostenlos, eine neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, erhöhte Auszahlungen für „Neue Einträge“-Missionen und vieles mehr

Das neue VIP-Programm von Prix Luxury: