Diese Woche in GTA Online

in dieser Woche könnt ihr euch dem brandneuen Cayo-Perico-Überlebenskampf stellen - eine Neuinterpretation des bei Fans beliebten Modus, in dem ihr euch in El Rubios Tropenparadies gegen Horden von Untoten, Konquistadoren mit Musketen, Pantherbändigern und andere einzigartige Feinde behaupten müsst.

Ausserdem erhaltet ihr die Panther-Tourjacke geschenkt, wenn ihr in dieser Woche spielt. Und wenn ihr in einem beliebigen Überlebenskampf alle 10 Gegnerwellen übersteht, erhaltet ihr das Buccaneer-Outfit und einen Bonus in Höhe von 100'000 GTA$.

Die Highlights der Woche