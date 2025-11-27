Diese Woche in GTA Online

Wer in GTA Online eine Orion- oder Pisces-Yacht besitzt, kann sie kostenlos zur luxuriösen Aquarius-Superyacht aufrüsten und die ganze Woche lang 5x GTA$ & RP für Missionen aus A Superyacht Life verdienen.

Und: Profitiert von Black-Friday-Rabatten wie 70 % auf die Mammoth Avenger, 50 % auf den Benefactor Terrorbyte und viele weitere.

Die Highlights der Woche

5x GTA$ & RP für Missionen aus A Superyacht Life

für Missionen aus A Superyacht Life 4x Boni für Die Akte "Kunst" , die FIB-Akte mit erhöhter Priorität in dieser Woche

, die FIB-Akte mit erhöhter Priorität in dieser Woche 100'000 GTA$ und die bunt karierte Hausjacke kostenlos , wenn ihr 3 Missionen aus A Superyacht Life abschliesst

, wenn ihr 3 Missionen aus A Superyacht Life abschliesst Besitzer der Orion- oder Pisces-Yacht erhalten ein kostenloses Upgrade auf die Aquarius-Superyacht

auf die Aquarius-Superyacht 2x GTA$ & RP in „Neue Einträge“ und für Schiffswracks

3x GTA$ und RP in der Community-Kampfserie

Fürs Spielen in dieser Woche gibt es den Pluck-Me-Pullover anlässlich Thanksgiving kostenlos

anlässlich Thanksgiving kostenlos Rabatte beim Waffentransporter : 50 % auf den kompakten EMP-Werfer und die Railgun (nur mit GTA+)

: 50 % auf den kompakten EMP-Werfer und die Railgun (nur mit GTA+) Für Mitglieder bei GTA+: GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist ab sofort in der Spielebibliothek von GTA+ enthalten, den Sportwagen Enus Paragon S im 76-Tarnmuster-Design gibt es kostenlos, eine neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, erhöhte Auszahlungen für „Neue Einträge“-Missionen und vieles mehr

Letzte Chance auf VIP-Belohnungen

... bevor im Dezember A Safehouse in the Hills erscheint:

Mit Abschluss der drei „Neue Einträge“-Missionen bis zum 7. Dezember erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$, den schwarzen Rockstar-Collegepullover mit Rundausschnitt und einen Rabatt in Höhe von 2.000.000 GTA$ auf alle Immobilienangebote von Prix Luxury Real Estate, die im Dezember erscheinen

Wer bis 7. Dezember GTA Online spielt, erhält den kostenlosen Übermacht Revolter (Sportwagen) im „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design, die Santo-Capra-Kappe, das schwarze verzierte Santo-Capra-T-Shirt, das schwarze verzierte Santo-Capra-Minikleid (nur für Damen) und die schwarzen Santo-Capra-Münzen-Badeschlappen

Black-Week-Rabatte