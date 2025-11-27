Diese Woche in GTA Online

Kostenloses Upgrade für Yachten, ein Thanksgiving-Geschenk, Black-Friday-Rabatte und...

News Roger

Wer in GTA Online eine Orion- oder Pisces-Yacht besitzt, kann sie kostenlos zur luxuriösen Aquarius-Superyacht aufrüsten und die ganze Woche lang 5x GTA$ & RP für Missionen aus A Superyacht Life verdienen.

Screenshot

Und: Profitiert von Black-Friday-Rabatten wie 70 % auf die Mammoth Avenger, 50 % auf den Benefactor Terrorbyte und viele weitere.

Die Highlights der Woche

  • 5x GTA$ & RP für Missionen aus A Superyacht Life
  • 4x Boni für Die Akte "Kunst", die FIB-Akte mit erhöhter Priorität in dieser Woche
  • 100'000 GTA$ und die bunt karierte Hausjacke kostenlos, wenn ihr 3 Missionen aus A Superyacht Life abschliesst
  • Besitzer der Orion- oder Pisces-Yacht erhalten ein kostenloses Upgrade auf die Aquarius-Superyacht
  • 2x GTA$ & RP in „Neue Einträge“ und für Schiffswracks
  • 3x GTA$ und RP in der Community-Kampfserie
  • Fürs Spielen in dieser Woche gibt es den Pluck-Me-Pullover anlässlich Thanksgiving kostenlos
  • Rabatte beim Waffentransporter: 50 % auf den kompakten EMP-Werfer und die Railgun (nur mit GTA+)
  • Für Mitglieder bei GTA+: GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist ab sofort in der Spielebibliothek von GTA+ enthalten, den Sportwagen Enus Paragon S im 76-Tarnmuster-Design gibt es kostenlos, eine neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, erhöhte Auszahlungen für „Neue Einträge“-Missionen und vieles mehr

Letzte Chance auf VIP-Belohnungen

... bevor im Dezember A Safehouse in the Hills erscheint:

Mit Abschluss der drei „Neue Einträge“-Missionen bis zum 7. Dezember erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$, den schwarzen Rockstar-Collegepullover mit Rundausschnitt und einen Rabatt in Höhe von 2.000.000 GTA$ auf alle Immobilienangebote von Prix Luxury Real Estate, die im Dezember erscheinen

Wer bis 7. Dezember GTA Online spielt, erhält den kostenlosen Übermacht Revolter (Sportwagen) im „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design, die Santo-Capra-Kappe, das schwarze verzierte Santo-Capra-T-Shirt, das schwarze verzierte Santo-Capra-Minikleid (nur für Damen) und die schwarzen Santo-Capra-Münzen-Badeschlappen

Black-Week-Rabatte

  • Fahrzeuge: 70 % auf die Mammoth Avenger, 50 % auf den Benefactor Terrorbyte, 40 % auf die Mammoth F-160 Raiju, den Imponte Deluxo, den Pegassi Toreador, die Mammoth Hydra, den TM-02 Khanjali, die B-11 Strikeforce, den Dewbauchee Champion, den Pegassi Tezeract, den Pegassi Ignus, den Declasse Vigero ZX Convertible, den Bravado Buffalo STX, den Buckingham Swift Deluxe und die Buckingham Luxor
  • Immobilien: 50 % auf Garage am Eclipse Blvd, die Textilfabrik, die Hands-On-Waschanlage, Hangars, Higgins Helitours, Luxus-Apartments, Nachtclubs, den McKenzie-Feldhangar und das Smoke on the Water
  • Verbesserungen: 50 % Rabatt auf Hangars und Nachtclubs samt zugehörigen Verbesserungen und Anpassungen
Quelle: RockStar
GTA OnlinePCPlayStation 5Xbox Series X/S

