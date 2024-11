GTA Online für PC bekommt 2025 neue Features

Wie wir aus einem Communityupdate erfahren, soll die PC-Version von "GTA Online" 2025 um einige Features bereichert werden. Es wird nicht explizit erwähnt, worum es sich handelt, doch die Bezeichnung "sehr gewünschte PlayStation 5 und Xbox Series X/S Features" liefert einen Hinweis. So könnte es sich um die Features der "Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition" handeln, auf die Gamer auf der Xbox Series X/S und PlayStation 5 bereits Zugang seit 2022 haben.

So enthält "GTA Online" im Rahmen der "Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition" jede Menge Verbesserungen, darunter feinere Texturen, eine verbesserte Auflösung und einen Fidelity-Modus, der auf 30 fps zielt. Auch Raytracing wurde den Konsolenversionen in einem späteren Update hinzugefügt. Bereits im September bekam die PC-Version von "GTA Online" ein Update mit Einführung von BattlEye Anti-Cheat, welches das Spiel näher an die Konsolenfassungen brachte.