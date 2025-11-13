Neu in GTA Online

Im Dezember werden drei neue, unvergleichliche Villen den lukrativen Immobilienmarkt in Los Santos umkrempeln. Prix Luxury Real Estate ist auf eure Hilfe angewiesen, um ihre Pläne zu verwirklichen.

In drei neuen Missionen leistet ihr Vorarbeit auf der Baustelle, beschafft Baumaterialien, motiviert Bauunternehmer und mehr – als Belohnung für eure Mühen erhaltet ihr einen Rabatt in Höhe von 2'000'000 GTA$ auf die neuen Luxusimmobilien.

Und: es erwarten euch weitere lukrative Boni, wenn ihr dem VIP-Programm von Prix Luxury beitretet, darunter ein kostenloser Übermacht Revolter im „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design oder eine Kleiderkollektion von Santo Capra und vieles mehr.

Die Highlights der Woche