Neu in GTA Online

Während der Sommer eine kleine Pause einlegt, verpasst "GTA Online" seinem klassischen Modus Motor Wars einen tropischen Twist, indem gegnerische Teams in einem von sechs schnell schrumpfenden Gebieten landen, in denen die Teilnehmer sowohl am Himmel als auch an Land auf der Insel Cayo Perico ums Überleben kämpfen müssen.

Alle, die eine Runde Cayo Perico Motor Wars abschliessen, erhalten ausserdem die goldene Halskette mit Waffe als Belohnung.

Die Highlights der Woche