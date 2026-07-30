Summer Heist Event in GTA Online

Das Summer Heist Event startet heute und damit erhaltet ihr doppelte GTA$ beim ersten Abschluss zweier klassischer Raubüberfälle in "GTA Online". Ausserdem habt ihr garantiert die Möglichkeit, eines der am schwersten zu findenden Hauptziele des Spiels zu erbeuten - die Pantherstatue aus dem Cayo Perico Heist.
Zudem werden zwei neue wöchentliche Sets von Hauptziel-Gemälden in das wechselnde Angebot handgefertigter Meisterwerke des „Kortz Center Heist“ aufgenommen, wodurch noch mehr hochwertige Kunstwerke zum Stehlen, Verkaufen oder Ausstellen zur Verfügung stehen.
Zu guter Letzt erhaltet ihr zahlreiche Geschenke, wenn ihr in den nächsten beiden Wochen spielt, darunter 1'000'000 GTA$ und verschiedene, zur Jahreszeit passende Accessoires.
Die Highlights des heutigen Updates
- 100%ige Chance, die Pantherstatue beim ersten Spielen des Cayo Perico Heists zu finden (6.-12. August)
- Die Panther-Tourjacke als Geschenk beim Abschluss vom Cayo Perico Heist (6.-12. August)
- 2x GTA$ beim ersten wöchentlichen Abschluss vom Fleeca-Überfall und dem Pacific-Standard-Überfall (bis 5. August)
- Das Fleeca-Circuit-Design für den Übermacht Cypher beim Abschluss des Fleeca-Überfalls (bis 5. August)
- 2x GTA$ und RP in Cayo Perico Motor Wars und für Schiffswracks (bis 5. August)
- Den Pacific-Standard-Pullover, tropische Armreifen und die tropische Knicklichtkette kostenlos fürs Spielen (bis 5. August)
- Kostenloses Manor-Batik-T-Shirt und 100'000 GTA$ für den Sieg in zwei Gegner-Modi (bis 5. August)
- 2x GTA$ und RP für Assault on Cayo Perico (6.-12. August)
- Die Sonnenuntergangsknicklichtkette und die Knicklichtbrille kostenlos sowie 1'000'000 GTA$ fürs Spielen (6.-12. August)
- Das Altes R*-Logo-Rauschen-T-Shirt kostenlos sowie 100'000 GTA$ für Überleben von Welle 3 im Cayo-Perico-Überlebenskampf (6.-12. August)
- Zwei neue wöchentliche Sets von Hauptziel-Gemälden im Kortz Center Heist, die ihr stehlen und anschliessend verkaufen oder ausstellen könnt (bis 12. August)
- 2x GTA$ & RP für A Superyacht Life (bis 12. August)
- 60% Rabatt auf die Galaxy-Superyacht und ihre Modifikationen (bis 12. August)
- 3x GTA$ und RP in der Community-Missionsserie (bis 12. August)
- Fahrzeugrabatte: 30% auf die Invetero Coquette D1, den Dinka Chavos V6, den Imponte Ruiner ZZ-8, den Vapid Uranus LozSpeed, den Truffade Adder, den Truffade Z-Type, den Classique Broadway, den Brute Gefängnisbus, den Dinka Blista Kanjo und den Mammoth Dodo (bis 5. August) 30 % auf den Lampadati Toro, den Albany Cavalcade XL, den Canis Castigator, den HVY Vetir, den Pegassi Reaper, den Dinka Kanjo SJ, den Brute Boxville (gepanzert), den Progen Itali GTB, den BF Weevil, den Obey 8F Drafter und den Pfister Comet Safari (6.-12. August)
- Rabatte beim Waffentransporter: 40% Rabatt auf dem Karabiner, 30% auf die Railgun und (nur mit GTA+) (bis 5. August), 50% Rabatt auf das schwere Gewehr, 30% auf die Kampfschrotflinte (nur mit GTA+) (6.-12. August)
- Vorteile für Mitglieder bei GTA+: Holt euch einen kostenlosen Grotti Veleno GT im „Angriffslustig“-Design vom Ausstellungsraum des Vinewood Car Club, profitiert von 50 % Rabatt auf Umbauten bei Hao's Special Works, 1.000.000 GTA$ Rabatt auf das Atelier für eure Villa und vielem mehr.