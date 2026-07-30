Summer Heist Event in GTA Online

Das Summer Heist Event startet heute und damit erhaltet ihr doppelte GTA$ beim ersten Abschluss zweier klassischer Raubüberfälle in "GTA Online". Ausserdem habt ihr garantiert die Möglichkeit, eines der am schwersten zu findenden Hauptziele des Spiels zu erbeuten - die Pantherstatue aus dem Cayo Perico Heist.

Zudem werden zwei neue wöchentliche Sets von Hauptziel-Gemälden in das wechselnde Angebot handgefertigter Meisterwerke des „Kortz Center Heist“ aufgenommen, wodurch noch mehr hochwertige Kunstwerke zum Stehlen, Verkaufen oder Ausstellen zur Verfügung stehen.

Zu guter Letzt erhaltet ihr zahlreiche Geschenke, wenn ihr in den nächsten beiden Wochen spielt, darunter 1'000'000 GTA$ und verschiedene, zur Jahreszeit passende Accessoires.

Die Highlights des heutigen Updates