GTA Online: The Kortz Center Heist ist jetzt verfügbar

Im brandneuen, heisserwarteten Raubüberfall arbeitet ihr mit einem professionellen Kunstfälscher zusammen, um das führende Kulturzentrum von Los Santos zu infiltrieren und die Albert-Crisp-Sammlung zu stehlen – eine rotierende Auswahl wertvoller, handgefertigter Kunstwerke antiker und zeitgenössischer Meister.
Ihr erhaltet jede Woche einen Bonus für das erste erfolgreich gestohlene und verkaufte Gemälde, das ein "Hauptziel" ist. Um diese Neuerung gebührend zu feiern, wurde derselbe wöchentliche einmalige Bonus auch auf andere Raubüberfälle und Updates ausgeweitet, sodass es sich nun noch mehr lohnt, die gesamte Bandbreite an Aktivitäten, die GTA Online zu bieten hat, auszuprobieren.
Die weiteren Highlights der Woche
- Sieben neue Fahrzeuge, darunter der Benefactor LRC GT (Supersportwagen) und der Grotti Caruccia GT (Sportwagen), sowie der gepanzerte Vapid Caracara, den ihr euch kostenlos verdienen könnt, indem ihr alle Karrierefortschrittsherausforderungen der Stufe 4 im Kortz Center Heist abschliesst
- Neue Ergänzungen für den Rockstar-Mission-Creator, darunter Zombies, verschiebbare und rotierende Objekte, Warp-Punkte, verbesserte Zwischensequenzen und neue Features für heimliche Vorgehensweisen wie Verkleidungen und Überwachungskameras
- Spezialbelohnungen für alle, die den Status „Elite-Mitglied“ im Kunstsammler-Programm vor dem 13. Juli erreicht haben - unter anderem 1'000'000 GTA$ Rabatt auf das Atelier, ein kostenloses Tresor-Tastenfeld, den Helikopter Annihilator Stealth kostenlos von Warstock, eine einzigartige Skulptur, sowie die Möglichkeit, ein einzigartiges wertvolles "Hauptziel-Gemälde" zu stehlen
- Freut euch in den kommenden Wochen und Monaten auf noch mehr Action - darunter ein neues Supersportwagen-Modell sowie neue drifttaugliche Fahrzeuge, Updates für die Community-Missionsserie und mehr.