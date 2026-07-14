GTA Online: The Kortz Center Heist ist jetzt verfügbar

Im brandneuen, heisserwarteten Raubüberfall arbeitet ihr mit einem professionellen Kunstfälscher zusammen, um das führende Kulturzentrum von Los Santos zu infiltrieren und die Albert-Crisp-Sammlung zu stehlen – eine rotierende Auswahl wertvoller, handgefertigter Kunstwerke antiker und zeitgenössischer Meister.

Ihr erhaltet jede Woche einen Bonus für das erste erfolgreich gestohlene und verkaufte Gemälde, das ein "Hauptziel" ist. Um diese Neuerung gebührend zu feiern, wurde derselbe wöchentliche einmalige Bonus auch auf andere Raubüberfälle und Updates ausgeweitet, sodass es sich nun noch mehr lohnt, die gesamte Bandbreite an Aktivitäten, die GTA Online zu bieten hat, auszuprobieren.

Die weiteren Highlights der Woche