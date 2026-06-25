Compulsion Games: Haben Entlassungen begonnen?

Aktuell mehren sich die Anzeichen, wonach auch Entlassungen bei Compulsion Games begonnen haben. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Konkret haben mehrere Mitarbeiter von Compulsion Games in den sozialen Medien Beiträge veröffentlicht, in denen sie ihren Arbeitsplatzverlust bestätigten. Von offizieller Seite wurde sich dagegen noch nicht dazu geäussert.

Die Stellenstreichungen bei Compulsion Games sollen Teil eines umfassenderen Umstrukturierungsprogramms innerhalb der Xbox-Sparte sein. Deshalb könnte der Entwickler auch vor einer grösseren Neuausrichtung stehen. Mehr als 90 Arbeitsplätze sollen davon betroffen sein. Ausserdem soll die Studiospitze mit Microsoft über eine mögliche Ausgliederung als unabhängiges Unternehmen sprechen.

Compulsion Games ist vor allem für "We Happy Few" und "South of Midnight" bekannt.