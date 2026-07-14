Compulsion Games sucht neue Partner

Compulsion Games geht seine ersten Schritte in der neuen Unabhängigkeit. Jetzt wurde bekannt, dass man auf der Suche nach neuen Partnern ist.

So erklärt Compulsion Games, dass man aktiv auf der Suche nach Kooperationspartnern ist. Dabei möchte man künftig vor allem verstärkt mit Unternehmen aus der Spiele- und Entertainment-Branche zusammenarbeiten.

In diesem Zusammenhang verweist Compulsion Games auf seine Erfahrung bei der Entwicklung eigener Marken wie etwa "South of Midnight" und bietet potenziellen Partnern kreative und technische Unterstützung an. Welche Projekte aus den neuen Kooperationen entstehen könnten, ist bisher noch nicht bekannt.

Compulsion Games wurde in der vergangenen Woche als Konsequenz aus den Umstrukturierungen bei Microsoft wieder unabhängig.