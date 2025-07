Soma: Releasetermin für Switch-Portierung steht fest

Die Abylight Studios haben einen Releasetermin für die Switch-Portierung von "Soma" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Soma" ab 24. Juli auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Einen neuen Release Date Trailer gibt es sogar schon jetzt zu sehen. Darin stimmt man uns fast eineinhalb Minuten lang mit teilweise packenden Szenen auf die Umsetzung ein. Diese war bereits Ende Mai in Aussicht gestellt worden.

In "Soma" werden wir Teil einer verstörenden Geschichte über Identität, Bewusstsein und die Frage, was es eigentlich genau bedeutet, ein Mensch zu sein. Das Radio ist dabei tot, die Lebensmittel sind knapp und die Maschinen halten sich für Menschen. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Soma" erschien am 22. September 2015 für PS4 und den PC. Die Xbox-One-Umsetzung folgte am 1. Dezember 2017.