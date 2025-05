Soma: Switch-Portierung vorgestellt

Die Abylight Studios kündigen "Soma" auch für Switch an. Einen ersten Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier sehen wir, dass "Soma" auch auf Nintendos Hybridkonsole eine gute Figur macht. Konkret terminiert ist die Umsetzung bisher leider noch nicht.

In "Soma" werden wir Teil einer verstörenden Geschichte über Identität, Bewusstsein und die Frage, was es eigentlich genau bedeutet, ein Mensch zu sein. Das Radio ist dabei tot, die Lebensmittel sind knapp und die Maschinen halten sich für Menschen. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Soma" erschien am 22. September 2015 für PS4 und den PC. Die Xbox-One-Umsetzung folgte am 1. Dezember 2017.