The Wolf Among Us: Überarbeitete Version für aktuelle Konsolen?

Aktuell macht das Gerücht die Runde, wonach eine überarbeitete Version von "The Wolf Among Us" für aktuelle Konsolen in Entwicklung sein könnte. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

So berichtet MP1ST, dass das argentinische Entwicklerstudio Trick Studio schon seit dem vergangenen Jahr zusammen mit Telltale Games an einer Umsetzung von "The Wolf Among Us" für aktuelle Konsolen arbeitet. Hinweise darauf liefern unter anderem interne Entwicklungsbilder sowie frühere Projektangaben auf der Website des Studios, welche allerdings später wieder entfernt wurden.

Dort stand neben einem Eintrag zu "The Wolf Among Us 2" auch eine Datei mit der Bezeichnung einer Umsetzung des ersten Titels. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aber noch aus, weshalb uns nichts anderes übrig bleibt, als zu warten.

"The Wolf Among Us" ist bereits für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PlayStation Vita, iOS, Android und den PC erhältlich.