Avalanche Studios bestätigen Schliessung des Liverpool-Studios & Entlassungen

Die Avalanche Studios haben mittlerweile die bereits im Oktober bekanntgewordene Schliessung des Liverpool-Studios bestätigt. Ein offizielles Statement dazu liegt ebenfalls vor.

So erklären die Avalanche Studios, dass der Standort in Liverpool nach der Einstellung von "Contraband" geschlossen wurde und 31 Mitarbeiter dadurch ihren Job verloren haben. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen: