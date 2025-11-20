Avalanche Studios bestätigen Schliessung des Liverpool-Studios & Entlassungen

Die Avalanche Studios haben mittlerweile die bereits im Oktober bekanntgewordene Schliessung des Liverpool-Studios bestätigt. Ein offizielles Statement dazu liegt ebenfalls vor.
So erklären die Avalanche Studios, dass der Standort in Liverpool nach der Einstellung von "Contraband" geschlossen wurde und 31 Mitarbeiter dadurch ihren Job verloren haben. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:
"Das aussergewöhnliche Talent, die Leidenschaft und das Engagement aller, die das Unternehmen verlassen, haben jedes Projekt geprägt. Wir sind sehr dankbar für ihren Einsatz und ihre unschätzbaren Beiträge zur Avalanche Studios Group. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, die [Mitarbeiter] während dieser Übergangsphase zu unterstützen und weiterhin grossartige Spiele für unsere Spieler-Communities zu entwickeln."