Umstrukturierungen bei den Avalanche Studios

Die Berichte über Umstrukturierungen in der Videospielbranche nehmen leider kein Ende. Diesmal sind die Avalanche Studios davon betroffen.

So gab man von dort aus zunächst bekannt, dass die Niederlassungen in New York und Montreal geschlossen wurden. Damit bleiben noch Stockholm, Malmo und Liverpool.

Eine Konsequenz daraus ist, dass rund 50 Angestellte ihren Job verloren haben. Das entspricht etwa neun Prozent der kompletten Belegschaft.

Das offizielle Statement der Avalanche Studios zu dem Thema liest sich so:

"Seit ihrer Gründung vor über zwei Jahrzehnten ist die Avalanche Studios Group auf fünf Standorte weltweit angewachsen: Stockholm, New York, Malmö, Liverpool und Montreal. Heute geben wir mit Bedauern die Schliessung von zwei dieser Standorte bekannt: New York und Montreal. Das bedeutet, dass wir uns von rund 50 geschätzten Freunden und Kollegen trennen werden, was etwa neun Prozent der Avalanchers weltweit entspricht. Dies ist eine ausserordentlich schwierige Entscheidung, aber wir glauben, dass sie notwendig ist, um eine stabile und nachhaltige Zukunft für das Unternehmen zu gewährleisten. Unser Fokus liegt nun darauf, alle Avalancher in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Wir sind dankbar für die unschätzbaren Beiträge derjenigen, die uns verlassen haben, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, unseren Spielern unglaubliche Spielerlebnisse zu bieten."

Die Avalanche Studios wurden im März 2003 gegründet. Sie sind etwa für die "Just Cause"-Reihe bekannt.