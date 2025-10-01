Weitere Umstrukturierungen bei den Avalanche Studios

Bei den Avalanche Studios wird es zu weiteren Umstrukturierungen kommen. Genauere Details dazu sind bereits bekannt.

So geben die Avalanche Studios bekannt, dass man auch den Standort in Liverpool schliessen wird. Bereits im Juni 2024 war bekannt geworden, dass die Standorte in New York und Montreal geschlossen werden müssen. Damals blieben noch Stockholm, Malmo und Liverpool übrig. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Zu den aktuellen Umstrukturierungen erklären die Avalanche Studios, dass die Entscheidung vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen der Branche und des eigenen Geschäfts gefallen ist. Alle Beschäftigten in Liverpool sind von dem Schritt betroffen. Zusätzlich sollen in den schwedischen Niederlassungen in Malmö und Stockholm Arbeitsplätze abgebaut und Teams frisch strukturiert werden, um die laufenden Entwicklungsprojekte anzupassen.

Die Avalanche Studios hatten zuvor an dem von Microsoft finanzierten Exklusivtitel "Contraband" gearbeitet. Besagtes Projekt wurde jedoch schon im August eingestellt, nachdem Microsoft die aktive Entwicklung gestoppt hatte.