Das neue iPad Air mit der Power des M4

Apple hat heute das neue iPad Air mit M4 Chip und mehr Arbeitsspeicher angekündigt, das euch einen grossen Sprung bei der Performance zum gleichen Einstiegspreis bringt.

Mit einer schnelleren CPU und GPU beschleunigt das iPad Air Aufgaben wie das Bearbeiten von Inhalten oder Gaming und ist ein leistungsstarkes Gerät für KI mit einer schnelleren Neural Engine, höherer Speicherbandbreite und 50 Prozent mehr gemeinsamem System­speicher als bei der vorherigen Generation.

Mit dem M4 ist das iPad Air bis zu 30 Prozent schneller als das iPad Air mit M3 und bis zu 2.3‑mal schneller als das iPad Air mit M1. Das neue iPad Air kommt zudem mit den neuesten Apple Chips für Konnektivität – dem N1 und dem C1X – und ermöglicht so schnelle drahtlose und Mobilfunkverbindungen sowie Unterstützung für WLAN 7. Dadurch könnt ihr überall arbeiten und kreativ sein. Das iPad Air ist in zwei Grössen und vier fantastischen Farben erhältlich, die ihr mögz – das 11" Modell ist supermobil und das 13" Modell kommt mit einem noch grösseren Display für alle, die mehr Platz für Multitasking möchten. Mit wegweisenden iPadOS 26 Features, fortschrittlichen Kameras, Batterielaufzeit für den ganzen Tag, einem leistungsstarken App-Ökosystem und Unterstützung für Zubehör wie den Apple Pencil Pro und das Magic Keyboard ermöglicht das iPad Air ein beeindruckendes und vielseitiges Erlebnis für alle, die mit dem iPad mehr machen möchten – von Studierenden bis hin zu Unternehmenskunden und euch Gamern.

Mit dem gleichen Einstiegspreis von nur CHF 579.– inkl. MwSt. für das 11" Modell und CHF 749.– inkl. MwSt für das 13" Modell bietet das iPad Air ein aussergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis. Für den Bildungsbereich liegt der Einstiegspreis des 11" iPad Air bei CHF 529.– inkl. MwSt. und das 13" Modell beginnt bei CHF 699.– inkl. MwSt. ihr könnt das iPad Air ab Mittwoch, 4. März vorbestellen und es ist ab Mittwoch, 11. März erhältlich.

"Das iPad Air gibt Nutzer und Nutzerinnen mehr Möglichkeiten als je zuvor, kreativ und produktiv zu sein. Seine leistungsstarke Performance und unglaubliche Vielseitigkeit ermöglichen es ihnen, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Mit seiner superschnellen Performance dank des M4, unglaublichen KI Funktionen und wegweisenden Features in iPadOS 26 ist jetzt die beste Zeit, sich für das iPad Air zu entscheiden oder ein Upgrade zu machen."

Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing bei Apple

Preise und Verfügbarkeit

Ihr könnt das neue iPad Air mit M4 ab Mittwoch, 4. März vorbestellen. Es wird ab Mittwoch, 11. März an Kunden ausgeliefert und in den Apple Stores und bei autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.

Das 11" und 13" iPad Air mit M4 wird in Blau, Violett, Polarstern und Space Grau als 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Modell erhältlich sein.

Das 11" iPad Air ist ab CHF 579.– inkl. MwSt. für das Wi-Fi Modell und ab CHF 729.– inkl. MwSt. für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich. Das 13" iPad Air ist ab CHF 749.– inkl. MwSt. für das Wi-Fi Modell und ab CHF 899.– inkl. MwSt. für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich.

Für den Bildungsbereich ist das 11" iPad Air ab CHF 529.– inkl. MwSt. und das 13" iPad Air ab CHF 699.– inkl. MwSt. erhältlich.

Das in Schwarz und Weiss erhältliche Magic Keyboard ist kompatibel mit dem 11" und 13" Pad Air. Das 11" Magic Keyboard ist für CHF 269.– inkl. MwSt. und das 13" Magic Keyboard für CHF 299.– inkl. MwSt. erhältlich. Für den Bildungsbereich ist das 11" Magic Keyboard für CHF 249.– inkl. MwSt. und das 13" Magic Keyboard für CHF 279.– inkl. MwSt. erhältlich.

Der Apple Pencil Pro und der Apple Pencil (USB‑C) sind mit dem neuen iPad Air kompatibel. Der Apple Pencil Pro ist für CHF 129.– inkl. MwSt. und CHF 119.– inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich. Der Apple Pencil (USB-C) ist für CHF 79.– inkl. MwSt. und CHF 69.– inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich.

Weitere Infos zum neuen iPad Air.