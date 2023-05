Supermassive Games arbeitet an Dead by Daylight Game

Supermassive Games arbeitet an einem neuen Titel in der "Dead by Daylight"-Welt, über das wir erstmals an dieser Stelle berichteten. Das Studio hinter Games wie "The Quarry" und "Until Dawn" bleibt dem eigenen Stil treu. So wird auch das Game im Universum des asymmetrischen Multiplayer-Horror-Titels ein Single-Player-Game mit zahlreichen Entscheidungen, die Leben und Tod betreffen. In einem Video berichtet uns Supermassive Games mehr über das Projekt, zu dem im Laufe des Jahres weitere Informationen folgen sollen:

Während wir uns auf weitere Informationen zu dem Game von Supermassive gedulden müssen, gibt es Neuigkeiten zu "Dead by Daylight". Hierzu wurde nämlich die Roadmap für das kommende Jahr geleakt: