Modder erschaffen inoffizielle Remakes

Fans von "Middle Earth: Shadow of Mordor" wünschen sich schon seit längerem ein Remake. Ein Fanprojekt bringt das 2014 erschienene Action-Game aus dem "Herr der Ringe Universum" mit dem 'Nemesis'-System; bei dem sich entflohene Orks und die Rangnachfolger von besiegten Gegnern sich an uns erinnern, auf ein neues Level. Ein offizielles Remaster ist weit und breit nicht zu sehen, es sei denn, der baldige Rechteinhaber Netflix würde sich dazu entschliessen. Seht hier das aufgehübschte "Shadow of Mordor" auf dem YouTube-Kanal 'Digital Dreams':

Auch können wir bei 'Digital Dreams' ein nicht offizielles Remaster zu "Assassin's Creed Black Flag" als achtminütiges Video bestaunen. Der Titel der PlayStation 4 und Xbox One Generation aus dem Jahr 2013 sieht zwar noch recht hübsch aus, die Unterschiede auf einem Next-Gen-PC lassen sich jedoch getrost als besondere Augenweide bezeichnen. Ein offizielles Remake wird erwartet, wurde allerdings noch nicht offiziell angekündigt. Unsere letzte Meldung zu diesem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Hier seht ihr das technische Meisterstück: