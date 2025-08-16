The Last of Us Online Director gründet neues Studio

Nach der Absage für das bei Naughty Dog entwickelte "The Last of Us Online" hat der frühere Game Director Vinit Agarwalm ein neues Studio gegründet. Erklärtes Ziel ist es, ein ähnliches Multiplayer-Spiel zu entwickeln. Motivation dabei ist, wie der erfahrene Entwickler ausführt:

"Ein grosser Teil dessen, was mich dazu inspiriert hat, [mich selbstständig zu machen], war das Potenzial, das ich in der Kombination der Spezialität von Naughty Dog, cineastische Action, mit Multiplayer sah."

Das nicht näher betitelte Studio hat seinen Sitz in Japan, während Agarwalm und weitere Entwickler in einem zweiten Büro aus den Vereinigten Staaten aus operieren. Derzeit besteht das Studio aus zehn Mitarbeitern und soll auf bis zu 30 ansteigen. Aufgrund der übersichtlichen Anzahl an Entwicklern gepaart mit dem Anspruch auf hohe Qualität, bezeichnet Agarwalm das seit einigen Monaten entwickelte Spiel als "Triple-Indie".

Agarwalm hat bei Naughty Dog sowohl an Single- als auch Multiplayer-Spielen gearbeitet, hauptsächlich an "Uncharted 4: A Thief’s End", "Uncharted: The Lost Legacy" und "The Last of Us Part 2". Dort war er verantwortlich für die Bosskämpfe, beispielsweise für den Kampf zwischen Ellie und Abby. Sein Anspruch dabei ist eigenen Angaben zufolge, dass diese sich anfühlen wie Kämpfe gegen menschliche Spieler und nicht gegen eine künstliche Intelligenz.