Hearts of Iron IV: Add-On nimmt Kurs auf

"Arms Against Tyranny" ist das neueste Immersion Pack für "Hearts of Iron IV", Paradox Interactives meistverkauftes Grand Strategy Wargame über die Ära des Zweiten Weltkriegs. In "Arms Against Tyranny" finden die Spieler neue alternative Geschichten und nationale Fokusbäume für die Nationen Skandinavien und Finnland, wobei der Schwerpunkt auf dem Winterkrieg und Finnlands Kampf gegen die sowjetische Invasion liegt.

In Krisenzeiten ist es wichtig, wendig zu sein, besonders wenn man die schwächere Partei ist. Spieler achten auf die sich schnell ändernden Bedingungen der Diplomatie. Sie bauen eine Armee auf, die Wetter und Gelände ausnutzen kann, um einen überlegenen Feind zu überlisten, und finden alternative Wege zu Wohlstand und Sicherheit. Manchmal ist der Winter der einzige Verbündete. Auch wenn die Spieler nicht in die kalten Wälder zurückziehen können, gibt es Taktiken und Techniken, die jedem zur Verfügung stehen, der zu den Waffen gegen die Tyrannei greifen will.

Dieses kommende Paket enthält auch neue Möglichkeiten, die eigene Rüstungsindustrie zu entwickeln und Waffenkonzepte an kriegführende Nationen zu verkaufen.