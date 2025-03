Neues Hearts of Iron IV Country Pack

In "Graveyard of Empires", einem neuen Länderpaket für "Hearts of Iron IV", schreibt ihr die Geschichte einer weiteren Front im zerstörerischsten Konflikt der Geschichte neu. Dieses neue Add-on zu Paradox Interactives-Strategiespiel über den Zweiten Weltkrieg konzentriert sich auf die Nationen Zentral- und Südasiens, die inmitten eines globalen Krieges um ihr Überleben oder ihre Unabhängigkeit kämpfen.

Neue nationale Schwerpunktbäume für vier Länder in einer Region, die historisch von fernen Grossmächten beherrscht wurde, bringen Vielfalt und Spannung in eine alternative Geschichtswelt, in der die Zukunft von den Entscheidungen der Spieler bestimmt wird.

Hearts of Iron IV: Graveyard of Empires

Iran: Der Iran ist eine potenzielle Grossmacht, die unter dem Druck der Sowjetunion und des Britischen Empires steht. Ein wichtiger neuer Fokusbaum ermöglicht es den Spielern, den imperialen Angriffen zu widerstehen, die den Iran historisch geschwächt haben, und bietet das Potenzial für ein wiedererstarktes und modernes persisches Reich im Herzen Asiens.

Indien: Das Raj ist das Juwel des Britischen Empires, wohlhabend und von strategischer Bedeutung. Eine wachsende Unabhängigkeitsbewegung droht jedoch, die Kriegsbemühungen zu stören und das Empire aufzulösen. Ein grosser Fokusbaum, der sich auf den indischen Unabhängigkampf konzentriert, bietet viele alternative historische Pfade, darunter die Reaktivierung der East India Company als Handelsnation, die mögliche Freiheit der Fürstentümer, die Wiederherstellung des Mogulreichs und vieles mehr.

Irak: Die Spieler übernehmen die Kontrolle über diesen britischen Klientelstaat und versuchen, ihren eigenen Weg zu finden, indem sie dem Ruf nach panarabischem Nationalismus folgen und sich den Achsenmächten gegen die Alliierten anschliessen. Sie verwalten die vielen rivalisierenden ethnischen und religiösen Fraktionen im Irak und erschliessen die strategisch wichtigen Ölfelder.

Afghanistan: Der historische "Friedhof der Imperien", isoliert vom Rest der Welt, bietet viele alternative Wege. Man kann den historischen Weg der Neutralität und Isolation weitergehen oder sich für eine schnelle Industrialisierung und den Aufbau einer neuen Macht in den Bergen Zentralasiens entscheiden.

"Hearts of Iron IV: Graveyard of Empires" enthält ausserdem neue Grafiken mit weiteren Anführerporträts, sowie neuen Modellen für Infanterie und Einheiten.