Hearts of Iron IV: Neue Geschichten und Taktiken

Obwohl alle glaubten, Deutschland sei durch das Ende des letzten Krieges gelähmt, kehrte es als Achse der Macht in Mitteleuropa zurück. Doch Geschichte ist nicht in Stein gemeisselt. Welchen Weg wird Deutschland in den Händen der Spieler nehmen? Können sie den sozialistischen Widerstand gegen das faschistische Regime wiederbeleben? Wird Deutschland unter einer erneuerten Monarchie Gestalt annehmen? In Götterdämmerung, der am 14. November erscheinenden Erweiterung zu "Hearts of Iron IV", bereiten sich die Spieler auf den kommenden Sturm vor und schreiben die Geschichte der gefährlichsten Jahre der Welt neu.

Die Erweiterung des Kriegsspiels konzentriert sich auf den Hauptakteur des Zweiten Weltkriegs - das Deutsche Reich. Mithilfe neuer nationaler Fokusbäume können die Spieler diese Grossmacht durch Jahre des bewaffneten Kampfes gegen ideologische Feinde steuern. Diese Erweiterung überarbeitet auch spezielle Forschungsprojekte - wie Raketentechnologie und Atomwaffen - und bietet neue Kampfoptionen.