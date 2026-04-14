Hearts of Iron IV: Peace for Our Time

Die Tschechoslowakei ist ein Bollwerk der Demokratie im Herzen Europas, umgeben von autokratischen Nachbarn. Sie ist reich an Ressourcen, Industrie und Bevölkerung und zugleich ein frühes Ziel für Aggressionen. Angesichts dieser Bedrohungen bestimmen die Spielerinnen und Spieler einen neuen Kurs für die Tschechoslowakei in "Peace for Our Time" – einem neuen Focus-Pack für "Hearts of Iron IV", dem Grand-Strategy-Kriegsspiel von Paradox Interactive über die Konflikte und die Politik des Zweiten Weltkriegs.

"Peace for Our Time" wurde in Zusammenarbeit mit den erfahrenen Moddern Logan "Spicy Alfredo" Calkins, Abbus Fung und Marijn „marijn211“ Vroegh entwickelt. Es ist das erste Focus-Pack, das neue nationale Schwerpunktbäume und einzigartige Spielmechaniken enthält. Diese bieten erfahrenen Desktop-Generälen eine neue Herausforderung. Es erscheint bereits nächste Woche, am 22. April.

Die Highlights des Focus-Pack – Peace for Our Time

Demokratischer nationaler Schwerpunktpfad: Umgeben von undemokratischen Nationen sicherst du die Freiheit der Tschechoslowakei, indem du eine eigene Fraktion gründest, eine Exilregierung anführst oder die Unabhängigkeit als Slowakei anstrebst.

Kommunistischer nationaler Schwerpunktpfad: Entfache eine sozialistische Revolution, um den gescheiterten Mittelweg zu ersetzen, trete der Komintern bei oder vereine die Region unter deiner eigenen Föderation – sei es durch radikalen Klassenkampf oder moderate Reformen.

Monarchistischer und faschistischer nationaler Schwerpunktpfad: Versammle nationalistische Kräfte, um ein neues Königreich Böhmen zu errichten oder eine Militärdiktatur anzustreben. Erweitere deinen Einfluss durch Verbündete oder Untertanen und entscheide, ob du den Autoritarismus festigen oder nach Überwindung der Krise zur Demokratie zurückkehren willst.

Verwalte deine Rüstungsindustrie, werde zu einer industriellen Grossmacht und präge Konflikte weltweit durch den Export von Waffen.

Nutze die Mechanik „Gespaltene Nation“, um die Herausforderungen der Regierung einer gespaltenen Demokratie zu meistern.

Die Armee-Bereitschaft und das Machtgleichgewicht zwingen dich dazu, dir die Unterstützung des Militärs zu sichern.

Neue Grafik und Musik, darunter zwei neue Musiktitel, 3D-Darstellungen der historischen Prager Burg und der Burg Bojnice, neue Ausrüstungsgrafiken sowie neue Schwerpunkt-Symbole und Charakterporträts

Das "Hearts of Iron IV: Peace for Our Time" Focus-Pack wird am 22. April 2026 erhältlich sein.