Neues Hearts of Iron‑Paket im Video

Am 11. Juni erscheint das neue Schauplatz-Paket "Thunder at Our Gates" für das Strategiespiel "Hearts of Iron IV" von Paradox Interactive, das zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Darin verteidigt ihr Südostasien gegen wachsende Bedrohungen.

Das Paket führt neue nationale Schwerpunktbäume für Nationen in Asien und im Südpazifik ein, darunter Australien, Siam und Niederländisch-Indien. Dabei müsst ihr Ressourcen nutzen, um kleine Mächte in Festungen zu verwandeln. So könnt ihr andere Nationen abwehren oder ein eigenes Imperium errichten. Zudem enthält die Erweiterung zwei neue Möglichkeiten, um Streitkräfte zu organisieren und zu verbessern.