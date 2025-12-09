Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition im Launch-Trailer

"Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition" ist ab sofort für Nintendo Switch 2 verfügbar. Publisher und Entwickler Giants Software liefert das bislang umfangreichste Farming-Erlebnis der Reihe auf einer Nintendo-Konsole.

Vom Bewirtschaften von Feldern und Wäldern über die Tierhaltung bis hin zum Aufbau eines florierenden Agrarunternehmens bietet Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition schier endlose Möglichkeiten:

Produktionsketten, Bauprojekte und ein breites Spektrum an Farming-Aktivitäten warten auf erfahrene Spielende und Neulinge gleichermassen.

" „Die Signature Edition bietet das vielfältigste, entspannendste und belohnendste Erlebnis, das wir je für Nintendo-Spielerinnen und -Spieler geschaffen haben. Wir freuen uns, den Farming-Spass auf Nintendo Switch 2 zu bringen!“ Boris Stefan, CSO von GIANTS Software

Erkunden, kultivieren & meistern!

Mit über 400 akribisch nachgebildeten Maschinen von mehr als 150 namhaften Herstellern. Darunter Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und viele weitere. So liefert das Spiel authentische Technik für Maschinenfans und Simulationsbegeisterte. Auch das jüngste Abkommen zwischen GIANTS Software und der Daimler Truck AG, durch das Mercedes-Benz

Trucks ihr Serien-Debüt feierten, ist in der Signature Edition enthalten. Dazu zählen der ikonische Mercedes- Benz Unimog, der MB-trac und weitere legendäre Fahrzeuge.

Wie üblich unterstützt GIANTS Software das Spiel auch nach dem Launch mit zusätzlichen Inhalten.