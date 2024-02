Serum: Einblicke und Überlebens-Strategien

Entwickler Game Island lädt dich ein, die dunkle und bedrohliche Welt des First-Person-Überlebensabenteuers "Serum" zu erkunden. Im Rahmen einer Reihe von Videos bekommst du einen Einblick in die unterschiedlichen Aspekte des Spiel wie z.B. Überlebens-Taktiken, tödliche Bedrohungen, überlebenswichtige Rohstoffe sowie andere Hinweise.

Das Spiel setzt auf eine spezielle Mechanik: Eine mysteriöse Flüssigkeit (Serum) ist für dich überlebenswichtig in einer von einer Seuche heimgesuchten Welt, ein Rettungsanker im Kampf gegen die Fäule, einer von Menschenhand verursachten Katastrophe, welche die Welt an den Rand der Zerstörung gebracht hat. In einem ständigen Kampf mit der Zeit zeigt dir das Serum, wie es dein Leben verlängern, deine Fähigkeiten steigern sowie deine von Hand hergestellten Waffen verbessern kann. Die Videoserie zeigt weitere Details zum Spiel, den mutierten Kreaturen und den Herausforderungen, denen man sich stellen muss.