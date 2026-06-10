Wilderings: The Lost Spring das neue Spiel der Endling-Entwickler

Herobeat, Entwickler des Spiels "Endling - Extinction is Forever", haben einen neuen Einblick in "Wilderings: The Lost Spring" gewährt. Dabei feierte ein neuer kinoreifer Trailer Premiere, der die traumhafte Atmosphäre, die ausdrucksstarke Action und die Verbindung zwischen Abi, ihrem Begleiter Rif und den geheimnisvollen Hântu-Kreaturen beleuchtet, die ihr helfen zu kämpfen, sich zu bewegen und das Leben in einer zerstörten Welt wiederherzustellen.

Der neue Trailer verbindet eine geschichtenbasierte Inszenierung mit schneller Action und bietet einen weiteren Einblick in die seltsame Schönheit und emotionale Anziehungskraft von "Wilderings: The Lost Spring". Dabei folgt ihr Abi und Rif durch eine zerrissene Welt, in der die Natur gezeichnet und Kreaturen vertrieben wurden, wobei jeder Kampf mit dem übergeordneten Ziel verbunden ist, das Leben zurückzubringen.

Kampf, Fortbewegung und Hântu-Fähigkeiten sind tief miteinander verwoben und prägen sowohl, wie ihr die Welt erkundet, als auch, wie ihr ihre Gefahren überwindet. Wilderings: The Lost Spring ist ein Spiel über Bewegung, Überleben und Wiederherstellung, bei dem die Heilung der Welt nicht nur ein Thema, sondern Teil der Reise ist.