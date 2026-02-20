A Fighter's Nova: Mindara angekündigt

Das unabhängige Spielestudio BadRez Games hat "A Fighter’s Nova: Mindara" enthüllt, ein erzählerisch orientiertes JRPG, das Storytelling und Erkundung mit einem Kampfspiel verbindet.

Das Spiel wurde während des Convergence Showcase vorgestellt und debütiert mit einem ersten Trailer der euch einen ersten Blick auf diese Mischung aus JRPG und Kampfspiel gewährt.

"A Fighter’s Nova: Mindara" ist ein erzählerisches JRPG, das Erkundung, Charakterentwicklung und Storytelling mit schnellen Kämpfen verbindet.

Ihr folgt Maya, einer jugendlichen Kampfsportlerin, und Mindara, einem geheimnisvollen Wolfsmenschen, der von Rache getrieben wird, auf ihrer Reise zu einem legendären Turnier, das in einer mystischen Stadt verborgen liegt. Auf dem Weg trefft ihr Verbündete mit eigenen Geschichten, knüpft Bindungen und werdet durch traditionelle JRPG-Systeme stärker.

"A Fighter’s Nova: Mindara" befindet sich derzeit in der Entwicklung und ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2028 geplant. Das Spiel wird für PC erscheinen und möglicherweise für Playstation sowie Switch 2 verfügbar sein.